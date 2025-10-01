chinatruck al palo mistero sugli interpreti anche il secondo si defila

Un’altra udienza che finisce in un nulla di fatto. L’ennesima, per la verità, da quattro anni a questa parte. Il secondo perito che "salta". E senza la trascrizione e traduzione delle intercettazioni il processo non può cominciare perché si tratta della prova fondamentale a sostegno dell’accusa di " mafia ". Succede questo strano fenomeno: quando si parla di " Chinatruck ", gli interpreti ’evaporano’, svaniscono, tanto che, anche a non voler pensare male, qualche sospetto comincia a venire. Sono minacciati? Hanno paura? A riportare l’attenzione sul processo in corso a Prato su una presunta organizzazione cinese di stampo mafioso è stata l’ennesima udienza finita in una bolla di sapone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

