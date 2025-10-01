China Open Sinner-Tien in finale a Pechino 6-2 per Jannik dopo il primo set; l' altoatesino cerca punti per accorciare le distanze su Alcaraz - DIRETTA
Quella di oggi è la prima sfida in assoluto tra Sinner e Tien. Solo un tris vincente a Pechino, Shanghai e Vienna potrebbe ribaltare la classifica e portare Sinner di nuovo al vertice del ranking mondiale scalzando Alcaraz Jannik Sinner torna protagonista in Cina. L’altoatesino scende in camp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: china - open
Atp Pechino, Sinner sfiderà Cilic al primo turno del China Open 2025
China Open: Sinner debutta a Pechino contro il veterano Cilic
Sinner all’ATP 500 di Pechino: obiettivi, tabellone e dove vedere il China Open 2025
19 year-old Learner Tien will face Jannik Sinner in the final of the China Open ? After beating five top-10 ranked players this season, could the American pull off the ultimate upset? - facebook.com Vai su Facebook
Wta Pechino - Paolini batte Bouzkova e raggiunge Anisimova ai quarti di finale. L'italiana vince in due set e vola ai quarti di finale al China Open https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wta_Tennis/102158/wta-pechino-paolini-batte-bouzkova-e-raggiunge-a - X Vai su X
Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per il titolo nel torneo Atp 500 della capitale d'oriente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
Atp Pechino, Sinner in campo contro Tien per la finale del torneo - Jannik Sinner è in campo per la finale del torneo Atp 500 di Pechino, il China Open ( LA CRONACA DELLA PARTITA SU SKY SPORT ). Scrive tg24.sky.it