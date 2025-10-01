Per Sinner si tratta del terzo titolo stagionale, dopo l’Australian Open e Wimbledon. Il 21° in carriera. Per Sinner si apre così uno scenario: con un tris vincente tra Pechino, Shanghai e Vienna, l’altoatesino potrebbe completare il sorpasso su Alcaraz e ritornare numero 1 al mondo Jannik Si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - China Open, Sinner batte Tien 6-2/6-2 e si riconferma campione a Pechino, accorciate le distanze su Alcaraz numero 1 nel ranking ATP – VIDEO