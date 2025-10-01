Chikungunya a Verona altro caso | disinfestazioni al via a Santa Lucia e tra Saval e Borgo Milano

1 ott 2025

Alle ore 20 di mercoledì sera prende il via a Verona una nuova attività di disinfestazione, nelle zone di Santa Lucia e SavalBorgo Milano. Un intervento necessario, si richiesta giunta il giorno stesso al Comune dall'Ulss 9 Scaligera, in seguito alla segnalazione di un nuovo caso autoctono di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

