Chikungunya a Verona altro caso | disinfestazioni al via a Santa Lucia e tra Saval e Borgo Milano
Alle ore 20 di mercoledì sera prende il via a Verona una nuova attività di disinfestazione, nelle zone di Santa Lucia e SavalBorgo Milano. Un intervento necessario, si richiesta giunta il giorno stesso al Comune dall'Ulss 9 Scaligera, in seguito alla segnalazione di un nuovo caso autoctono di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Allarme Chikungunya in Italia: due nuovi casi a Verona, focolai a Como e Modena. Come si trasmette, i sintomi e cosa fare
A Verona c’è un’epidemia da chikungunya
Chikungunya in Italia: nuovi casi a Verona, Modena e Como, scattano interventi di disinfestazione
Ancora chikungunya a Verona: disinfestazione nelle zone di Santa Lucia, stadio e Borgo Milano - Chikungunya a Verona, dalla sera di mercoledì 1 ottobre via alla disinfestazione nelle zone di Santa Lucia e Borgo Milano.
Arbovirosi: Chikungunya, due nuovi casi a Verona e uno di Dengue nel vicentino