Chiesto il processo per tre agenti e quattro detenuti dopo aggressione nel carcere di Avellino

La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre agenti della Polizia Penitenziaria e quattro detenuti coinvolti in un episodio avvenuto il 9 marzo 2022 all’interno del carcere di Bellizzi Irpino, noto come Casa Circondariale “A. Graziano di Avellino”.La vicenda sarà esaminata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: chiesto - processo

Chiesto il processo per Silvio Viale: il medico e politico accusato da 4 pazienti di violenza sessuale

Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti, chiesto processo per Silvio Viale (Radicali)

Rissa fra studenti: chiesto il processo per tre minori

Se l'Aula dovesse confermare il voto il prossimo nove ottobre, i tre esponenti di governo non andranno a processo come invece chiesto dal tribunale dei ministri - facebook.com Vai su Facebook

Caso Sangiuliano: chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia con le accuse di stalking e diffamazione - X Vai su X

Spedizione punitiva in carcere, la Procura chiede il processo per sette indagati - Quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria all’epoca in servizio nel carcere di Bellizzi Irpino rischiano il processo per una vera e propria spedizione punitiva avvenuta il 9 ... Segnala irpinianews.it

Detenuto picchiato in carcere, a processo 4 agenti penitenziari. Il 23enne trovato con milza e costole rotte, e un'emorragia interna - Quattro agenti penitenziari sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver picchiato selvaggiamente, nel febbraio 2024, un detenuto 23enne recluso nel carcere di Santa ... Secondo msn.com