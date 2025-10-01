Chieste le condanne per i manager di Caffaro Brescia per disastro ambientale | cosa rischiano

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manager di Caffaro Brescia Srl, industria che produce soda caustica e una serie di sostanze chimiche che si trovano in insetticidi e prodotti agricoli, sono stati accusati di disastro ambientale, inquinamento, gestione irregolare di rifiuti e falso in bilancio. Rischiano tre anni e quattro mesi di prigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chieste - condanne

Estorsioni e bancarotta col metodo mafioso: chieste 15 condanne nel processo "Ragnatela"

Daniele Angeletti, l'operaio morto sul lavoro: chieste due condanne per omicidio colposo

Estorsione, rapina e lesioni: chieste due condanne per i business-man dei compro oro a Torino

chieste condanne manager caffaroChieste le condanne per i manager di Caffaro Brescia per disastro ambientale: cosa rischiano - I manager di Caffaro Brescia Srl, industria che produce soda caustica e una serie di sostanze chimiche che si trovano in insetticidi e prodotti agricoli ... Lo riporta fanpage.it

chieste condanne manager caffaroProcesso Caffaro, chieste condanne per i manager: accuse di disastro ambientale e falso in bilancio - I vertici dell’azienda bresciana a processo per una delle più pesanti emergenze ambientali della storia recente ... Segnala milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chieste Condanne Manager Caffaro