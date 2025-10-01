Chieste le condanne per i manager di Caffaro Brescia per disastro ambientale | cosa rischiano
I manager di Caffaro Brescia Srl, industria che produce soda caustica e una serie di sostanze chimiche che si trovano in insetticidi e prodotti agricoli, sono stati accusati di disastro ambientale, inquinamento, gestione irregolare di rifiuti e falso in bilancio. Rischiano tre anni e quattro mesi di prigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
