chiesa rossa ultimatum scaduto ma si tratta ancora con i residenti

La deadline era fissata per le 23.59 di ieri. Entro quell’ora, tutti gli abitanti del campo nomadi di via Chiesa Rossa avrebbero dovuto lasciare lo storico insediamento dell’estrema periferia sud della città, come disposto dall’ordinanza di sgombero notificata dalla polizia locale lo scorso 9 agosto. Così non è stato. Da oggi, di conseguenza, ogni giorno è buono per lo sgombero del Villaggio delle rose, nato nel 2002, anche se è evidente che operazioni così complesse non si programmano nel giro di pochi giorni. Il percorso di dialogo tra Servizi sociali del Comune e residenti è iniziato alla fine del 2024, dopo l’approvazione della delibera di Giunta che ha certificato la decisione di "superare" il campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

