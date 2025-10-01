Chiellini a Sky | Il Villarreal in casa si esalta ecco come dovremo giocare David aveva iniziato molto bene ma sull’alternanza degli attaccanti vi dico questo

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente bianconero. Giorgio Chiellini ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. SUL VILLARREAL – «Basta vedere i risultati, il Villarreal in casa si esalta e chi è stato in questo stadio ha visto che è speciale. Bisogna essere bravi a non perdere palloni stupidi e subire contropiedi che li facciano infiammare. Gestire la partita ma pronti a resistere alle loro ondate, quando ci saranno». SU DAVID E ALTERNANZA – «Andrebbe chiesto a loro, penso stiano bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

