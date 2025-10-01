Chiellini a Sky | Il Villarreal in casa si esalta ecco come dovremo giocare David aveva iniziato molto bene ma sull’alternanza degli attaccanti vi dico questo
Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente bianconero. Giorgio Chiellini ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. SUL VILLARREAL – «Basta vedere i risultati, il Villarreal in casa si esalta e chi è stato in questo stadio ha visto che è speciale. Bisogna essere bravi a non perdere palloni stupidi e subire contropiedi che li facciano infiammare. Gestire la partita ma pronti a resistere alle loro ondate, quando ci saranno». SU DAVID E ALTERNANZA – «Andrebbe chiesto a loro, penso stiano bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiellini - villarreal
(La Stampa) "Alle 12 la Juventus Primavera in casa del Villarreal cerca i primi punti in Youth League" ? https://ow.ly/q3Cp50X4KOM - facebook.com Vai su Facebook
Chiellini a Sky: «Il Villarreal in casa si esalta, ecco come dovremo giocare. David aveva iniziato molto bene ma sull’alternanza degli attaccanti vi dico questo» - Giorgio Chiellini ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. Secondo juventusnews24.com
Juventus, Chiellini: "I tre attaccanti stanno bene, vi dico cosa può darci oggi David. Non facciamo infiammare il Villarreal" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Sky prima della gara contro il Villarreal: "Il Villarreal in casa si esalta, è uno stadio in un certo senso speciale, ... Si legge su msn.com