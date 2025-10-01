Chiellini a Prime Video | La squadra segue in tutto e per tutto Tudor Vlahovic è un giocatore della Juve poi ci siederemo e ne parleremo con lui Sul mio ruolo da dirigente…
Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente bianconero. Giorgio Chiellini ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. BASI DELLA RICOSTRUZIONE – «Le basi ci sono. Nel finale dell’anno scorso la squadra ha acquisito consapevolezza. Eravamo una delle squadre più giovani d’Italia, abbiamo dei talenti che stanno maturando. Yildiz sta avendo più responsabilità, Bremer è una roccia e una sicurezza e Igor è una guida. Si vede che la squadra lo segue in tutto e per tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiellini - prime
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pulisic, Chiellini e la Juventus
Ieri a New York, l’odontoiatra Marco Chiellini ha presentato il suo nuovo libro “Il linguaggio universale del sorriso”. Un viaggio tra estetica dentale e armonia interiore, frutto di oltre vent’anni di esperienza e ricerca sul benessere psico-fisico. Un testo che racc - facebook.com Vai su Facebook
#Chiellini parla a DAZN prima di #JuveAtalanta Le parole anche su #Vlahovic - X Vai su X
Prime Video racconta l’NBA in Italia con una squadra stellare di commentatori - Milano, 24 settembre 2025 – L’NBA approda su Prime Video, grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. basketinside.com scrive
NBA su Prime Video: la squadra di commentatori italiani e le prime partite in programma - Prime Video porta l'NBA in Italia con un team di telecronisti d'eccezione e una doppia opzione audio che include anche le leggende del basket statunitense. Scrive hwupgrade.it