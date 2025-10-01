Chiellini a Prime Video | La squadra segue in tutto e per tutto Tudor Vlahovic è un giocatore della Juve poi ci siederemo e ne parleremo con lui Sul mio ruolo da dirigente…

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente bianconero. Giorgio Chiellini ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. BASI DELLA RICOSTRUZIONE – «Le basi ci sono. Nel finale dell’anno scorso la squadra ha acquisito consapevolezza. Eravamo una delle squadre più giovani d’Italia, abbiamo dei talenti che stanno maturando. Yildiz sta avendo più responsabilità, Bremer è una roccia e una sicurezza e Igor è una guida. Si vede che la squadra lo segue in tutto e per tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic è un giocatore della Juve poi ci siederemo e ne parleremo con lui. Sul mio ruolo da dirigente…