Chicago sei agenti Ice inseguono un rider | il video della fuga diventa virale

Le politiche anti-immigratorie di Donald Trump stanno aumentando la tensione civile negli Usa. Domenica 28 settembre, in un inedito affronto alle forze dell’ordine, un rider ha provocato degli agenti Ice incrociati per le strade di Chicago, dando vita a un inseguimento che è finito sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Agenti federali pattugliano le strade di Chicago

Chicago, rider in bici sfugge a una decina di agenti Ice: il video diventa virale

