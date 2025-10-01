Chicago sei agenti Ice inseguono un rider | il video della fuga diventa virale
Le politiche anti-immigratorie di Donald Trump stanno aumentando la tensione civile negli Usa. Domenica 28 settembre, in un inedito affronto alle forze dell’ordine, un rider ha provocato degli agenti Ice incrociati per le strade di Chicago, dando vita a un inseguimento che è finito sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Domenica 28 settembre a Chicago, un gruppo di agenti della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti ha inseguito un ciclista, dopo che quest'ultimo aveva ripetutamente detto loro di "non essere un cittadino statunitense" ( Christopher Sweat via Storyful) #news - facebook.com Vai su Facebook
