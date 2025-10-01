Chiara Squarise e il suo nuovo romanzo Occupati di me
“Occupati di me” Margot osserva l’amato lago, mentre con dolcezza si sfiora la pancia immaginando la sua bambina che sta per nascere. È convinta di non volere amare più, e vivere così un’esistenza tranquilla assieme al fratello Milo, alla cognata Rebecca e, quando nascerà, alla sua bimba. Ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: chiara - squarise
Chiara Ferragni, il rebranding divide: il giudizio di Giorgina Siviero - Giorgina Siviero e Selvaggia Lucarelli lo bocciano: “Un flop annunciato”. msn.com scrive
Chiara Ferragni, nuovo tatuaggio sul dito: un riferimento a Giovanni Tronchetti Provera? - Nelle sue ultime storie, Chiara Ferragni ha condiviso alcuni momenti della sua giornata trascorsa sul lago d'Iseo insieme a un gruppo di amici. Come scrive gazzetta.it