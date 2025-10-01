Chi sono le arvicole i piccoli roditori simili a topi che fanno buchi in giardino

Le arvicole sono piccoli roditori simili ai topi, ma con corpo tozzo e coda molto più corta. In Italia vivono diverse specie dalle vette alpine ai prati di pianura, alcune purtroppo sempre più rare e minacciate, come l'avicola delle nevi o quella d'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

