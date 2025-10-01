Chi sono i MAGA rap ecco i rapper pro-Trump
Il panorama musicale e politico statunitense, ha visto un fenomeno singolare: il MAGA rap, un sottogenere hip-hop caratterizzato da contenuti che supportano il presidente Donald Trump e l’ideologia “ make America great again ” (MAGA). Questi artisti utilizzano la musica per veicolare messaggi conservatori, spesso incentrati sul nazionalismo, la critica ai democratici, le teorie del complotto e la guerra culturale, creando dei seguaci che, in virtù del contesto politico attuale, possiamo definire radicali. Le figure di spicco del MAGA. L’appoggio a Donald Trump è venuto sia da figure discusse e molto conosciute come Kanye West e Lil Wayne, sia dal nucleo di veri e propri MAGA rappers, artisti meno noti ma molto conosciuti nel circuito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
