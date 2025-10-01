Le Aquile volano alto in Inghilterra e giovedì, con una rapida deviazione verso Sud-Est, faranno tappa alla Motor Arena di Lublino, in Polonia, dove dovranno affrontare la prima gara di Conference League, contro la Dinamo Kiev, club dal passato sportivo illustre e dal presente tormentato, con la guerra in corso in Ucraina dal 2022. Il Crystal Palace sta invece vivendo un momento di splendore, con la conquista della Fa Cup nella finale contro il Manchester City, il successivo trionfo ai rigori contro il Liverpool nella Community Shield, il terzo posto in Premier e una striscia d’imbattibilità lunga diciotto gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi riuscirà a battere le Aquile? Il momento d’oro del Crystal Palace, che ora sogna l’Europa