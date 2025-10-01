Chi riuscirà a battere le Aquile? Il momento d’oro del Crystal Palace che ora sogna l’Europa
Le Aquile volano alto in Inghilterra e giovedì, con una rapida deviazione verso Sud-Est, faranno tappa alla Motor Arena di Lublino, in Polonia, dove dovranno affrontare la prima gara di Conference League, contro la Dinamo Kiev, club dal passato sportivo illustre e dal presente tormentato, con la guerra in corso in Ucraina dal 2022. Il Crystal Palace sta invece vivendo un momento di splendore, con la conquista della Fa Cup nella finale contro il Manchester City, il successivo trionfo ai rigori contro il Liverpool nella Community Shield, il terzo posto in Premier e una striscia d’imbattibilità lunga diciotto gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: riuscir - battere
Djokovic ? "Quando sarò in forma e riesco a giocare il mio miglior tennis credo ancora di poter battere sia Alcaraz che Sinner. L'aspetto cruciale per me è riuscire a fare un grande sforzo e portare il mio corpo al limite per avere l'opportunità di fronteggiarli. - X Vai su X
Juan Jesus: “Avete visto come ha esultato il Milan a fine partita? Significa che abbiamo dato fastidio ad un po’ di gente, siamo da battere” Pensieri #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook