Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 1 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Daniele ha solo 16 anni, una vita serena, è bravissimo a scuola, ma dentro di lui a un certo punto scatta qualcosa e gli sembra di non avere via di uscita. E Andrea: si trasferisce a Perugia per iniziare l’università, ma anche lui si sente perso e chiede aiuto a Chat gpt, la piattaforma di intelligenza artificiale. Che cosa sta succedendo ai ragazzi? Il programma di Rai 3 ha raccolto il grido di allarme delle famiglie e indaga sui pericoli della rete. 🔗 Leggi su Tpi.it

