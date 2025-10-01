Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 1 ottobre 2025

Tutto pronto per una nuova puntata di “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Come ogni settimana la conduttrice, con tutta la sua squadra, torna ad occuparsi dei recenti casi di cronaca nera con uno sguardo anche ai casi del passato. Scopriamo i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 1 ottobre 2025. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di stasera 1 ottobre 2025. Stasera, mercoledì 1 ottobre 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

In questa notizia si parla di: visto - federica

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 9 luglio 2025

Federica Sciarelli, confermata a Chi l’ha visto? ma pensa al futuro: chi prenderà il suo posto

Chi l'ha visto?. . Nella prossima puntata La famiglia Sempio pagò davvero il magistrato? Documenti inediti sul delitto di #Garlasco Mercoledì #1ottobre alle 21:120 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto. - facebook.com Vai su Facebook

“Mia dolce Federica oggi sono 24 anni da quella mattina in cui da un momento non ti ho più vista...”. Un abbraccio al papà di Federica Farinella. L’ex modella scomparsa da Chiusano d’#Asti il #2settembre 2001, i resti ritrovati nel 2022. #chilhavisto?https://bit - X Vai su X

Chi l’ha visto?, anticipazioni del 1° ottobre: i risvolti sul caso di Garlasco - ” del primo ottobre 2025: tra i casi trattati, il delitto di Garlasco e la scomparsa di Elena Vergari ... Si legge su dilei.it

Anticipazioni di “Chi l’ha visto?”, puntata del 1° ottobre: ci sono importanti aggiornamenti sul delitto Garlasco - Durante l’appuntamento di questa sera Federica Sciarelli ci parlerà anche del caso di Elena Vergari e della lettera anonima che è stata ritrovata dagli inquirenti nel 2017. alfemminile.com scrive