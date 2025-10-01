Chi l’ha visto? anticipazioni del 1° ottobre | i risvolti sul caso di Garlasco
Stasera, mercoledì 1° ottobre, Federica Sciarelli torna in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista riprende la guida della prima serata di Rai 3 per seguire da vicino casi ancora irrisolti e inchieste delicate, con l’obiettivo di fare chiarezza su storie complesse e misteri che restano senza risposta. In puntata si torna sul caso di Garlasco e sulle ultime novità che riguardano alcune persone coinvolte in un omicidio che, a distanza di anni, resta difficile da spiegare fino in fondo. Nel corso della serata, attenzione anche alla scomparsa di Elena Vergari e a quella di Nicola, svanito nel nulla dopo una vacanza a Termoli. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: visto - anticipazioni
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025
Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 9 luglio 2025
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 9 luglio 2025
ANTICIPAZIONI Le nozze di Marcello e Adelaide sono previste per il 25 ottobre Tale giornata cade di sabato, facendo quindi suscitare già qualche perplessità, visto che il sabato la puntata non andrà in onda Il matrimonio verrà celebrato? #il - facebook.com Vai su Facebook