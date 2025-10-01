Chi l’ha visto? anticipazioni del 1° ottobre | i risvolti sul caso di Garlasco

Stasera, mercoledì 1° ottobre, Federica Sciarelli torna in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista riprende la guida della prima serata di Rai 3 per seguire da vicino casi ancora irrisolti e inchieste delicate, con l’obiettivo di fare chiarezza su storie complesse e misteri che restano senza risposta. In puntata si torna sul caso di Garlasco e sulle ultime novità che riguardano alcune persone coinvolte in un omicidio che, a distanza di anni, resta difficile da spiegare fino in fondo. Nel corso della serata, attenzione anche alla scomparsa di Elena Vergari e a quella di Nicola, svanito nel nulla dopo una vacanza a Termoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

