Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell' incidente all' aereo dell' Aeronautica a Sabaudia

A bordo dell'aereo caduto c'erano il comandante del 70esimo stormo di Latina Simone Mettini e l'allievo dell'Aereonautica Lorenzo Nucheli.

