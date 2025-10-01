Chi erano i genitori di Alba Parietti il padre Francesco e la madre Grazia | Ho capito dopo la malattia di mia madre

Alba Parietti è la figlia di Francesco, partigiano e poi chimico, e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Dopo la morte della madre, avvenuta il 21 ottobre 2010, ha deciso di raccontare la storia della sua famiglia nel libro “Da qui non se ne va nessuno ”. Grazia Dipietromaria, la madre di Alba Parietti, era affetta dalla sindrome bipolare. Chi erano i genitori di Alba Parietti. Alba Parietti mantiene vivo il ricordo di papà Francesco e ha sempre parlato di suo padre come un uomo che per i suoi ideali di giustizia e libertà ha combattuto in prima persona. Non è la prima volta che Alba Parietti lo ricorda come «il Partigiano Naviga», il suo nome durante la Resistenza nelle Langhe piemontesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

