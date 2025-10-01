Chi entra chi è stato escluso e chi spera Assenti e Piunti hanno ancora delle possibilità
"Chi vince esulta, chi perde spiega": il motto di Julio Velasco, che ha riportato la nazionale di volley femminile sul tetto del mondo, calza proprio a pennello all’indomani delle elezioni Regionali. Da un lato, infatti, la gioia di chi è riuscito a entrare in consiglio e si giocherà adesso le sue carte anche per un eventuale assessorato. Dall’altro, invece, la delusione di chi ci sperava ma non ce l’ha fatta. Ma c’è anche una terza categoria: quelli che possono ancora riuscirci. E, nel Piceno, sono due: Andrea Assenti e Pasqualino Piunti. Entrambi hanno ancora delle possibilità, piuttosto elevate, di far parte del nuovo consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: entra - stato
“È stato lui”. L’audio rubato a Raoul Bova, ora esce il nome: “Un suo amico”. C’entra lei…
Ordonez Inter, il difensore è stato scartato: c’entra il prezzo, la rivelazione
FdI chiede "il riconoscimento dello stato d'Israele dai paesi arabi": la politica estera entra in Comune
BIG TINO ENTRA NELLA STORIA DEL RAP ITALIANO Il super rapper Cerrano Big Tino è stato protagonista di un flow pazzesco su @essemagazine, una tra le più importanti riviste sul mondo RAP in Italia. Una consacrazione meritatissima per questo “GR - facebook.com Vai su Facebook
Io non distinguo Verdi da Puccini. Però, per lavoro, incontro spesso insigni musicologi. Non ce n'è uno che non mi abbia desto peste e corna di Beatrice Venezi, definendola nel migliore dei casi "molto mediocre". Nella critica, la politica non c'entra. Nella prom - X Vai su X