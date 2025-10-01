Chi entra chi è stato escluso e chi spera Assenti e Piunti hanno ancora delle possibilità

"Chi vince esulta, chi perde spiega": il motto di Julio Velasco, che ha riportato la nazionale di volley femminile sul tetto del mondo, calza proprio a pennello all’indomani delle elezioni Regionali. Da un lato, infatti, la gioia di chi è riuscito a entrare in consiglio e si giocherà adesso le sue carte anche per un eventuale assessorato. Dall’altro, invece, la delusione di chi ci sperava ma non ce l’ha fatta. Ma c’è anche una terza categoria: quelli che possono ancora riuscirci. E, nel Piceno, sono due: Andrea Assenti e Pasqualino Piunti. Entrambi hanno ancora delle possibilità, piuttosto elevate, di far parte del nuovo consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

