Chi è Sofia Bartoli la Veterinaria del salottino di Avanti un altro

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Bartoli è la Veterinaria del salottino della nuova edizione di Avanti un altro. 27 anni, originaria di Rimini, ha partecipato a numerosi programmi televisivi prima di ottenere il ruolo in questione. Nel 2018 era una candidata al banco di Amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sofia - bartoli

Sofia Bartoli è la Veterinaria di Avanti un Altro

232 sofia bartoli veterinariaChi &#232; Sofia Bartoli, la Veterinaria del salottino di Avanti un altro - 27 anni, originaria di Rimini, ha partecipato a numerosi programmi televisivi prima di ottenere il ruolo in ... Lo riporta fanpage.it

232 sofia bartoli veterinariaSofia Bartoli - Tra i programmi in cui ha figurato, Italia's Got Talent, Tu Si Que Vales e Battiti Live. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Sofia Bartoli Veterinaria