Chi è Simone Mettini il colonnello morto nell’aereo caduto a Sabaudia L’altra vittima è Lorenzo Nucheli
Roma, 1 ottobre 2025 – Sono il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli i due militari trovati morti nel velivolo T-260B dell'aeronautica militare che è precipitato questa mattina nella zona boschiva del parco nazionale del Circeo. L'aereo era impegnato in una missione addestrativa quando è precipitato al suolo per motivi da accertare. Il 70º Stormo "Giulio Cesare Graziani", con sede sull' Aeroporto Militare di Latina, è una scuola di volo dipendente dal Comando scuole A.M.3ª Regione Aerea. Chi era Simone Mettini. Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, aveva 48 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Incidente aereo #Circeo: individuati i corpi senza vita del Col. Simone Mettini, istruttore e Comandante di Stormo e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli. Il #CapoSMA Gen. S.A. Antonio Conserva, a nome dell'#AeronauticaMilitare, esprime profondo cordoglio
