Una rivelazione inattesa ha concluso l’intervista rilasciata da Alfonso Signorini al Corriere della Sera. Il celebre conduttore televisivo, giornalista e direttore, dopo aver commentato la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, ha annunciato che presto convolerà a nozze con Paolo Galimberti, suo compagno da oltre due decenni. La decisione è maturata in modo spontaneo e romantico, come ha raccontato lo stesso Signorini: Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Paolo Galimberti, l’uomo che Alfonso Signorini sposerà (dopo dopo 25 anni)