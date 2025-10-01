Chi è Paolo Galimberti l’uomo che Alfonso Signorini sposerà dopo dopo 25 anni
Una rivelazione inattesa ha concluso l’intervista rilasciata da Alfonso Signorini al Corriere della Sera. Il celebre conduttore televisivo, giornalista e direttore, dopo aver commentato la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, ha annunciato che presto convolerà a nozze con Paolo Galimberti, suo compagno da oltre due decenni. La decisione è maturata in modo spontaneo e romantico, come ha raccontato lo stesso Signorini: Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. 🔗 Leggi su Cultweb.it
