Chi è Paolo Galimberti il compagno e futuro marito di Alfonso Signorini

Paolo Galimberti è il compagno e futuro marito di Alfonso Signorini. Imprenditore e politico, da moltissimi anni è accanto al conduttore e, dopo una breve separazione, ora la coppia è pronta a giurarsi amore eterno. Chi è Paolo Galimberti. Classe 1968, Paolo Galimberti è un imprenditore ed un ex senatore della Repubblica Italiana. Come politico è diventato famoso per aver fatto parte di Forza Italia di Silvio Berlusconi con il ruolo di vice-presidente tesoriere. Come imprenditore è stato presidente dei giovani di Confcommercio e socio di Euronics con la sua famiglia, diventando anche consigliere d’amministrazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

