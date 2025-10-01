Chi è Paolo Galimberti futuro marito di Alfonso Signorini?

Nonsolo.tv | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini, giornalista e direttore di Chi nonché ex conduttore del Grande Fratello, ha annunciato che convolerà presto a nozze con il compagno Paolo Galimberti, con il quale sta insieme da più di vent’anni. La notizia è stata lanciata dallo stesso presentatore in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha raccontato per la sua prima volta della sua vita privata. Ma chi è esattamente Galimberti? Paolo Galimberti è un imprenditore e politico. E’ nato a Giussano, in provincia di Monza il 7 luglio 1968 e dal 1997 è consigliere di amministrazione di Euronics Italia S.p. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

chi 232 paolo galimberti futuro marito di alfonso signorini

© Nonsolo.tv - Chi è Paolo Galimberti, futuro marito di Alfonso Signorini?

In questa notizia si parla di: paolo - galimberti

La confessione di Alfonso Signorini: "Ero stanco...". Poi annuncia le nozze con Paolo Galimberti

Alfonso Signorini si sposa: chi è il (ricco) compagno Paolo Galimberti

Chi è Paolo Galimberti, l’uomo che Alfonso Signorini sposerà (dopo dopo 25 anni)

232 paolo galimberti futuroChi &#232; Paolo Galimberti, il compagno (e futuro marito) di Alfonso Signorini - Imprenditore e politico, da moltissimi anni è accanto al conduttore e, dopo una breve separazione, ora la coppia è pronta a ... Come scrive dilei.it

Signorini: "Sposerò il mio Paolo". Chi &#232; Galimberti, l’uomo al suo fianco da vent’anni - Alfonso Signorini ha annunciato il matrimonio con Paolo Galimberti: ecco chi è il compagno, imprenditore e politico, e la loro storia d’amore ... Segnala alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Paolo Galimberti Futuro