Chi è il Joker nella terza stagione di Alice in Borderland?

Il Joker è stato il personaggio più misterioso di Alice in Borderland sin dal finale della seconda stagione, ma la terza stagione della serie rivela finalmente la verità su di lui. Sin dai primi momenti, Alice in Borderland ha affascinato gli spettatori con i suoi avvincenti giochi di sopravvivenza e la brillante costruzione di un mondo fantastico. Quasi tutto ciò che riguardava l’ambientazione della serie live-action giapponese di Netflix era un mistero. Con il progredire di Alice in Borderland, tutto è stato gradualmente svelato, da dove si trovano le Borderlands al motivo per cui solo alcuni esseri umani sono finiti lì. 🔗 Leggi su Cinefilos.it