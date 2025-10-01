Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello | età origini lavoro genitori fidanzato Instagram

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanissima, ma con un bagaglio personale cdi non poco conto: Giulia Soponariu è alta, solare e con una personalità esplosiva; e arriva nella Casa del "Grande Fratello 2025" con il desiderio di mettersi in gioco e di mostrare le tante sfumature che la caratterizzano. Studio, lavoro da modella e. 🔗 Leggi su Today.it

Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025

La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023

Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025

232 giulia soponariu grandeGrande Fratello, Giulia Soponariu travolta dalle critiche: polemica per frasi choc e confessioni personali - La giovane gieffina di origini rumene rischia un provvedimento disciplinare dopo dichiarazioni offensive e un racconto drammatico sul suo passato. Scrive movieplayer.it

232 giulia soponariu grandeGiulia Soponariu esagera al Grande Fratello: “Questa la meno”/ La rivelazione scatena la bufera sul web - Giulia Soponariu protagonista delle prime ore nella casa del Grande Fratello: le sue parole scatenano la bufera sul web. Lo riporta ilsussidiario.net

