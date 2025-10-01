Chi è Federica Venturelli splendido oro Under23 agli Europei di Ciclismo dopo il bronzo ai Mondiali

Qualche giorno fa un prezioso bronzo ai Mondiali di ciclismo in Ruanda nella crono Under 23 femminile. Ora l'oro agli Europei di categoria da parte di Federica Venturelli: la ventenne azzurra che corre la Development UAE è al suo secondo titolo continentale, vantando un palmares da vera campionessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

