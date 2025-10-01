Chi è Federica Venturelli splendido oro Under23 agli Europei di Ciclismo dopo il bronzo ai Mondiali
Qualche giorno fa un prezioso bronzo ai Mondiali di ciclismo in Ruanda nella crono Under 23 femminile. Ora l'oro agli Europei di categoria da parte di Federica Venturelli: la ventenne azzurra che corre la Development UAE è al suo secondo titolo continentale, vantando un palmares da vera campionessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Federica Venturelli shines at the U23 time trial of the Europei Drôme-Ardèche 2025, claiming victory by a stunning 48 seconds over Finland's Annina Ahtosalo and 51 seconds over Belgium's Luca Viestraete.
È ufficiale: Federica Venturelli, una delle più promettenti giovani del ciclismo italiano, farà il suo ingresso nel circus maggiore a partire dalla prossima stagione.
