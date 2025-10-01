Chi è Alessandro Franchini marito di Luca Calvani | personal trainer e gestore di un casale in Toscana

Alessandro Franchini è il marito di Luca Calvani: 35 anni, personal trainer e imprenditore, vive con l'attore ed ex concorrente del GF una storia d'amore da circa 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

