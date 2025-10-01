Chernobyl senza elettricità dopo bombardamento russo Kiev lancia l’allarme

Un bombardamento russo ha interrotto l’alimentazione elettrica alla centrale di Chernobyl, luogo del più grave incidente nucleare della storia. L’allarme è stato lanciato dal ministero dell’Energia ucraino, che denuncia come la mancanza di corrente abbia colpito il Nuovo Confinamento Sicuro, la struttura costruita per isolare il reattore numero quattro, quello esploso il 26 aprile 1986. Secondo Kiev, “a causa delle sovratensioni, il Nuovo Confinamento Sicuro è rimasto senza corrente”. Si tratta di una perdita potenzialmente critica, perché il sistema di isolamento serve a impedire il rilascio di materiali radioattivi nell’ambiente e a mantenere sotto controllo l’area contaminata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

