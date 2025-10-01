Cherici ed ELAB Elaboratorio di Idee Tavola Rotonda su Politiche di adattamento climatico ed energetico nelle città

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Cherici ed ELAB “Elaboratorio di Idee” promuovono una Tavola Rotonda su Politiche di adattamento climatico ed energetico nelle città: sfide e prospettive. L'associazione ELAB – “Elaboratorio di Idee” insieme alla sua Vicepresidente Avv. Lucia Cherici, candidata indipendente nella lista di Forza Italia alle prossime regionali, annuncia la tavola rotonda dal titolo “Politiche di adattamento climatico ed energetico nelle città: sfide e prospettive”, che si terrà presso l'Hotel Minerva di Arezzo il 3 di ottobre 2025, dalle 17:30 alle 19:30. Dichiara Vincenzo Totaro, Presidente di Elab: "L'iniziativa nasce dalla volontà di approfondire le principali sfide legate alla transizione ecologica ed energetica nelle aree urbane, con uno sguardo alle prospettive future e agli strumenti concreti di adattamento climatico a disposizione delle città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

