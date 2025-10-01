Chelsea cerca di firmare un difensore centrale di qualità a gennaio

Breaking: Il manager del Chelsea Enzo Maresca guarda durante il gioco del Bayern Monaco (foto di Maja HitijGetty Images) Il Chelsea sta cercando di migliorare l’unità difensiva quando la finestra di trasferimento si aprirà a gennaio. Hanno identificato l’unità difensiva centrale come l’area chiave che desiderano migliorare durante la finestra di trasferimento invernale. Secondo Fichajes, gli infortuni li hanno lasciati impoverirsi al centro della difesa e il Chelsea sta cercando di risolvere questo problema con una firma di qualità a gennaio. Chelsea che osserva i difensori. Sono stati collegati a giocatori come Marc Guehi, ma il suo prezzo richiesto potrebbe complicare qualsiasi potenziale mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com