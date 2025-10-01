Chelsea cerca di firmare un difensore centrale di qualità a gennaio
Breaking: Il manager del Chelsea Enzo Maresca guarda durante il gioco del Bayern Monaco (foto di Maja HitijGetty Images) Il Chelsea sta cercando di migliorare l’unità difensiva quando la finestra di trasferimento si aprirà a gennaio. Hanno identificato l’unità difensiva centrale come l’area chiave che desiderano migliorare durante la finestra di trasferimento invernale. Secondo Fichajes, gli infortuni li hanno lasciati impoverirsi al centro della difesa e il Chelsea sta cercando di risolvere questo problema con una firma di qualità a gennaio. Chelsea che osserva i difensori. Sono stati collegati a giocatori come Marc Guehi, ma il suo prezzo richiesto potrebbe complicare qualsiasi potenziale mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Atalanta, il Chelsea alza il prezzo di Moreira: la Dea si guarda intorno in cerca di alternative: piace Miguel Gutierrez
Nicolas Jackson ha lasciato Furious mentre il Chelsea cerca di annullare il prestito del Bayern Monaco
Bonucci, il Chelsea ora vuole il difensore della Juventus - E spunta l'ipotesi di un passaggio al Chelsea La Juve rischia qulche addio dopo la cocente sconfitta in finale di ... ilgiornale.it scrive
Il Chelsea torna sul mercato, l'annuncio di Maresca: "Ora la priorità è un difensore centrale" - Levi Colwill, elemento chiave nello scacchiere di Enzo Maresca durante la scorsa annata, sarà ... Da m.tuttomercatoweb.com