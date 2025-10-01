Sono arrivati a tarda sera, stanchi, senza poter calcare l’erba del Maradona e senza la consueta conferenza stampa. E’ lo Sporting Lisbona che l’inviato di A Bola, Nuno Raposo, racconta nel suo travagliato viaggio verso Napoli. Il viaggio dei Lions verso l’Italia, dove questa sera affronteranno il Napoli nel secondo turno della UEFA Champions League, è stato tutt’altro che semplice. Un imprevisto tecnico al motore dell’aereo all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona ha costretto la delegazione portoghese a oltre quattro ore di ritardo, mandando all’aria la tabella di marcia prevista e lasciando l’amaro in bocca a squadra, staff e tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che incubo il viaggio dello Sporting raccontato da A Bola