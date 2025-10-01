Che incubo il viaggio dello Sporting raccontato da A Bola
Sono arrivati a tarda sera, stanchi, senza poter calcare l’erba del Maradona e senza la consueta conferenza stampa. E’ lo Sporting Lisbona che l’inviato di A Bola, Nuno Raposo, racconta nel suo travagliato viaggio verso Napoli. Il viaggio dei Lions verso l’Italia, dove questa sera affronteranno il Napoli nel secondo turno della UEFA Champions League, è stato tutt’altro che semplice. Un imprevisto tecnico al motore dell’aereo all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona ha costretto la delegazione portoghese a oltre quattro ore di ritardo, mandando all’aria la tabella di marcia prevista e lasciando l’amaro in bocca a squadra, staff e tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: incubo - viaggio
Aereo bloccato, il viaggio diventa incubo infinito in Italia: cosa succede
Viaggio da incubo per andare al mare in autobus: "Aria condizionata rotta e gente che fuma"
Esodo d’agosto, viaggio da incubo per 800mila bambini col mal d’auto
Treno da incubo: viaggio infernale sulla tratta Ventimiglia-Torino https://lastampa.it/torino/2025/09/23/news/treno_ventimiglia_torino_ritardi_sovraffollamento_polemiche-15320791/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Certo, organizzare un viaggio da soli è facilissimo: bastano 200 tab aperti, 3 notti insonni e la speranza che quel “super prezzo” non nasconda fregature? Con la Salida Viaggi, la tua agenzia viaggi, tutto questo resta un incubo… ma di qualcun altro - facebook.com Vai su Facebook