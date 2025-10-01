Come sono umani a La7 con Charlie Kirk. Da mattina a sera, non passa talk senza che l'attivista conservatore americano ucciso con un colpo di fucile da un fanatico durante un dibattito pubblico in università non venga descritto non come una vittima del clima d'odio politico che pervade l'America e l'Europa, ma come un fomentatore, un seminatore di violenza. Chi è causa del suo mal, insomma. Il ritornello va avanti da giorni, ma è ancora più straniante e surreale ascoltarlo in questi giorni in cui da Milano a Roma si moltiplicano minacce di morte alla premier Giorgia Meloni, paragonata proprio al 31enne trumpiano, cortei e manifestazioni in cui in nome della pace si urlano insulti, si bruciano foto, si sfasciano vetrine, si mettono a ferro e fuoco città. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Charlie Kirk, scandalo a La7: come gli rifanno il funerale