Charlie Kirk scandalo a La7 | come gli rifanno il funerale
Come sono umani a La7 con Charlie Kirk. Da mattina a sera, non passa talk senza che l'attivista conservatore americano ucciso con un colpo di fucile da un fanatico durante un dibattito pubblico in università non venga descritto non come una vittima del clima d'odio politico che pervade l'America e l'Europa, ma come un fomentatore, un seminatore di violenza. Chi è causa del suo mal, insomma. Il ritornello va avanti da giorni, ma è ancora più straniante e surreale ascoltarlo in questi giorni in cui da Milano a Roma si moltiplicano minacce di morte alla premier Giorgia Meloni, paragonata proprio al 31enne trumpiano, cortei e manifestazioni in cui in nome della pace si urlano insulti, si bruciano foto, si sfasciano vetrine, si mettono a ferro e fuoco città. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Montecitorio ricorda Charlie Kirk su richiesta di Fratelli d’Italia. L’opposizione contesta, la maggioranza respinge le accuse di strumentalizzazione. Di Roberta Benvenuto - facebook.com Vai su Facebook
Charlie Kirk e diritto all'aborto, Emma Ruzzon: "Bisognerebbe studiarne il fenomeno sociale" - X Vai su X
L'ex presidente Obama parla della morte di Charlie Kirk e attacca Trump - Barack Obama, durante un evento a Erie, in Pennsylvania, ospitato dalla Jefferson Education Society, ha espresso il suo cordoglio per l’omicidio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA e ... Si legge su tg.la7.it
Da Phoenix a Pontida: Charlie Kirk diventa simbolo della libertà di parola - Qui si tiene la 35ª edizione dello storico raduno della Lega, che quest’anno rende omaggio proprio a Charlie Kirk, celebrato come un martire della libertà di espressione. Si legge su la7.it