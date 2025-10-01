La star di Sons of Anarchy ha svelato le prese in giro della collega sulla sua decisione di non accettare il ruolo di Christian Grey. Charlie Hunnam non ha alcun rimpianto per aver rifiutato di recitare in Cinquanta sfumature di grigio ma la collega Dakota Johnson non era affatto d'accordo. In una recente intervista a Variety, Hunnam ha raccontato che lui e Johnson si sono incontrati poco tempo fa e l'attrice l'ha preso ripetutamente in giro per il suo 'no' che ha favorito Jamie Dornan. Charlie Hunnam rifiutò Cinquanta sfumature di grigio L'attore di Sons of Anarchy ha ricordato che inizialmente aveva accettato la parte salvo ripensarci: "Semplicemente, non stavo pensando lucidamente" ha scherzato Hunnam "Non mi sono mai guardato indietro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Charlie Hunnam: "Ho passato un brutto quarto d'ora con Dakota Johnson per aver lasciato Cinquanta sfumature"