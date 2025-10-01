Charlie Hunnam | Ho passato un brutto quarto d' ora con Dakota Johnson per aver lasciato Cinquanta sfumature
La star di Sons of Anarchy ha svelato le prese in giro della collega sulla sua decisione di non accettare il ruolo di Christian Grey. Charlie Hunnam non ha alcun rimpianto per aver rifiutato di recitare in Cinquanta sfumature di grigio ma la collega Dakota Johnson non era affatto d'accordo. In una recente intervista a Variety, Hunnam ha raccontato che lui e Johnson si sono incontrati poco tempo fa e l'attrice l'ha preso ripetutamente in giro per il suo 'no' che ha favorito Jamie Dornan. Charlie Hunnam rifiutò Cinquanta sfumature di grigio L'attore di Sons of Anarchy ha ricordato che inizialmente aveva accettato la parte salvo ripensarci: "Semplicemente, non stavo pensando lucidamente" ha scherzato Hunnam "Non mi sono mai guardato indietro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Monster 3: Charlie Hunnam svela le parole pronunciate sulla tomba del killer Ed Gein a fine riprese - 'Ero pronto a dirgli addio e ho voluto mettere in chiaro che quella era la fine', ha detto Hunnam raccontando la sua visita alla tomba del famigerato assassino dopo la fine delle riprese della serie N ... Segnala movieplayer.it