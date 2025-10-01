Charlie Hunnam ha accettato Pacific Rim per lavorare con Guillermo del Toro | Di robot e mostri non m' importa

La bionda star di Sons of Anarchy ha confessato di aver detto sì al film soltanto per lavorare con il regista messicano. Charlie Hunnam amante dei kaiju? Non proprio, ascoltando le dichiarazioni dell'attore in una recente intervista rilasciata al magazine Variety nella quale ha ripercorso la sua carriera. Hunnam ha raccontato di aver deciso di recitare in Pacific Rim soltanto per lavorare al fianco di Guillermo del Toro, regista del primo capitolo del franchise uscito nel 2013. Charlie Hunnam voleva solo lavorare con Guillermo del Toro "Ho pensato che fosse una grande opportunità per lavorare con un regista che mi piace davvero" ha confessato Hunnam "Non poteva importarmene di meno di robot giganti che combattono contro mostri giganti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charlie Hunnam ha accettato Pacific Rim per lavorare con Guillermo del Toro: "Di robot e mostri non m'importa"

