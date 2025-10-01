chapelwaite di stephen king conquista il pubblico dello streaming

Negli ultimi mesi, la serie horror Chapelwaite, ispirata dall’opera di Stephen King, sta vivendo una rinascita sulla piattaforma streaming MGM+. Dopo aver debuttato nel 2021 su Epix, questa produzione ha attirato nuovamente l’attenzione del pubblico, raggiungendo le prime posizioni delle classifiche statunitensi. La sua popolarità crescente testimonia come i contenuti basati sui temi sovrannaturali e vampireschi continuino a suscitare grande interesse, specialmente in periodi come quello attuale. cosa significa questa rinascita per chapelwaite. Chapelwaite, adattamento della novella Jerusalem’s Lot di Stephen King, è ambientata nel 1850 e segue le vicende del capitano Charles Boone (interpretato da Adrien Brody), che ritorna a Preacher’s Corners dopo la perdita della moglie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

