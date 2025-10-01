Channing Tatum promette che Avengers | Doomsday vi farà uscire il cervello dalle orecchie

Channing Tatum è pronto a riprendere il ruolo di Gambit, già interpretato in Deadpool & Wolverine, in Avengers: Doomsday, e l’attore ha parlato del suo ritorno nell’ MCU durante la promozione del suo ultimo film, Roofman. Parlando con ET del progetto, Tatum ha promesso ai fan che  Doomsday non li deluderà, paragonando il suo entusiasmo per il prossimo film della Marvel Studios a quello che ha provato quando Wesley Snipes è apparso sullo schermo nei panni di Blade in Deadpool & Wolverine. “ La Marvel si pone degli obiettivi ambiziosi per ogni film e li supera ogni volta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

