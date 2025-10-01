Champions | vince il Napoli pari Juve
22.55 Vince il Napoli (2-1 allo Sporting Lisbona), 2-2 Juve in casa del Villarreal Al 'Maradona' il Napoli la sblocca al 36': gran giocata di De Bruyne per Hojlund che s'invola e batte Rui Silva. Su rigore 1-1 Sporting con Suarez (62').Al 79' la doppietta di Hojlund vale il 2-1 A Vila-Real inizio sofferto della Juve, in svantaggio per il gol di Mikautadze (18').Perin salva su Pedraza con l'aiuto del palo. Nella ripresa subito l'1-1 firmato, in rovesciata, da Gatti (49'). Conceiçao firma l'1-2 (56').Traversa di David. L'ex Renato Veiga fa 2-2 al 90'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante - Gli assist del belga e le incursioni dell’attaccante mandano i lusitani al tappeto. Riporta fanpage.it
Champions: Napoli - Sporting Lisbona DIRETTA e FOTO - LA VIGILIA Dimenticare il ko di Milano e il caso De Bruyne, stizzito con la panchina al momento della sostituzione, per conquistare i primi tre punti di questa Champions League. Secondo ansa.it