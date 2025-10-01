Champions Villarreal-Juve 2-2 | ancora un pareggio bianconero

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Villarreal nel match della seconda giornata di Champions League. I bianconeri allenati da Tudor collezionano il quarto pareggio consecutivo tra campionato e coppa. In Champions, la Juve ha 2 punti. Il pareggio in Spagna matura al termine di un match cominciato male. I padroni di casa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: champions - villarreal

Tottenham-Villarreal (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nella gara di Londra?

Pronostico Tottenham-Villarreal: in Champions League non è mai successo

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

champions villarreal juve 2Villarreal-Juventus 2-2: video, gol e highlights - La Juve non va oltre il pari in Champions contro il Villarreal, ripresa al 90’ da un colpo di testa dell’ex Renato Veiga. Si legge su sport.sky.it

champions villarreal juve 2Champions: Villarreal-Juventus termina 2-2, il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1 CRONACA e FOTO - Rovesciata incredibile del difensore della Juventus che batte Tenas con un gesto tecnico incredibile, con la difesa degli spagnoli che si è ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Villarreal Juve 2