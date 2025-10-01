Champions Napoli-Sporting | Hojlund firma la vittoria

Champions Napoli-Sporting: doppietta di Hojlund e dominio azzurro tra cambi tattici e colpi di scena. In una serata vibrante di Champions League, il Napoli supera lo Sporting Lisbona per 2-1 in un match ricco di emozioni, colpi di scena e cambi tattici. Al centro della scena, Rasmus Hojlund, autore di una doppietta che ha deciso le sorti dell’incontro. Antonio Conte può sorridere: la sua squadra ha mostrato carattere, resilienza e una buona gestione del possesso nei momenti chiave. Primo tempo: Napoli prende il comando. Il match parte con intensità, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

