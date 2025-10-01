Champions League Villarreal-Juventus 2-2 | gol e highlights Bianconeri beffati nel finale

La Juventus assapora la vittoria ma viene gelata al 90’ all’Estadio de la Cerámica: contro il Villarreal finisce 2-2, con il grande ex Renato Veiga a punire i bianconeri proprio quando la rimonta sembrava completata. La squadra di Tudor, alla quarta “x” consecutiva, resta così a quota due punti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

champions league villarreal juventusChampions League, Villarreal-Juventus 2-2: Gatti in rovesciata e Conceiçao rispondono a Mikautadze prima del pareggio dell'ex Renato Veiga al 90° - 2 sul campo del Villarreal nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League al termine di una gara dai due volti. Da calciomercato.com

champions league villarreal juventusCabal, infortunio in Villarreal-Juve: esce in lacrime, cosa è successo - Il difensore, mandato in campo dall'inizio da Tudor in Champions, costretto a uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora di partita ... Lo riporta tuttosport.com

