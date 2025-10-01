Juventus e Villarreal hanno pareggiato 2-2 all”Estadio de la Ceramica’ nella gara valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Rete di Mikautadze al 18?, pareggio di Gatti al 49?, raddoppio bianconero con Conceicao al 56? e rete del definito pareggio di Veiga al 90? FT ?? Termina in pareggio la sfida in Spagna. #VillarrealJuve #UCL pic.twitter.com4mUiQ2Q333 — JuventusFC (@juventusfc) October 1, 2025 Locatelli: “Alla fine eravamo stanchi”. “ E’ stata una partita intensa. Noi nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c’eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po’ ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: bianconeri rimontanti nel finale