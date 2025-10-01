Champions League Spinazzola svela la chiave della vittoria | c’entra la decisione di Conte
Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: le parole di Leonardo Spinazzola ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona. La doppietta di Rasmus Hojlund ha portato i primi tre punti europei al Napoli di Antonio Conte. Battere lo Sporting Lisbona non è stato affatto semplice e la partita ha vissuto più fasi nel proprio corso. Alla fine, la precisione di Kevin De Bruyne ha spinato la strada ai partenopei che vincono sui portoghesi e trovano la prima vittoria in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Spinazzola sicuro: "Cambi? La chiave della vittoria".
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Pagelle Napoli-Sporting Lisbona: Hojlund indimenticabile (8) De Bruyne straordinario (7,5), Spinazzola determinante (7) - Sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, sovrapponendosi spesso e volentieri a Politano.
Napoli, notte da Champions. C'è Spinazzola - Conte recupera il terzino che sostituirà Di Lorenzo squalificato.