Champions League | si parte con Qarabag-Copenhagen e Union Saint Gilloise-Newcastle C’è Barça-PSG il City a Montecarlo
2025-10-01 19:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Matteo Occhiuto 01 ott 2025, 21:09 Ultimi aggiornamenti: 01 ott 2025, 21:09 Seconda giornata della fase a campionato dell’edizione 20252026: i risultati con i marcatori, il calendario e la classifica. Seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League. Dopo le emozioni di martedì, che hanno visto le vittorie di Inter e Atalanta, spazio a Juventus e Napoli, protagoniste contro Villarreal e Sporting. Si parte alle 18:45 con Qarabag-Copenhagen e Union Saint Gilloise-Newcastle, poi alle 21 il resto del programma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Champions League, sorpresa Qarabag: è a punteggio pieno. Ok il Newcastle di Tonali - Dopo l'impresa in casa del Benfica, gli azeri battono anche il Copenhagen e agganciano Bayern, Real e Inter. Lo riporta corrieredellosport.it
