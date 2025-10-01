Champions League Napoli-Sporting Lisbona 2-1
(Adnkronos) – Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne. I campioni d'Italia conquistano i primi 3 punti in classifica. Hojlund sblocca il risultato al 36'. Anguissa recupera palla al limite della sua area, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: champions - league
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Qarabag da sogno: gli azeri sono la grande sorpresa della Champions League! Vittoria da sogno contro il Copenaghen, 2-0 firmato da Zoubir e Addai, e Qarabag clamorosamente a punteggio pieno dopo due giornate Una partenza al limite dell’impronost - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, le formazioni ufficiali di @FCBarcelona-@PSG_inside - X Vai su X
Champions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte - 1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione ... Scrive msn.com
Pagelle Napoli-Sporting 2-1: riscatto De Bruyne, Hojlund è un cecchino. Follia Politano, crisi McTominay - Politano causa un rigore ingenuo, McTominay delude ancora. Segnala sport.virgilio.it