Champions League Napoli-Sporting Lisbona 2-1

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne. I campioni d'Italia conquistano i primi 3 punti in classifica.  Hojlund sblocca il risultato al 36'. Anguissa recupera palla al limite della sua area, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

champions league napoli sportingChampions League, Napoli-Sporting 2-1: la doppietta di Hojlund fa sorridere Conte - 1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione ... Scrive msn.com

champions league napoli sportingPagelle Napoli-Sporting 2-1: riscatto De Bruyne, Hojlund è un cecchino. Follia Politano, crisi McTominay - Politano causa un rigore ingenuo, McTominay delude ancora. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Napoli Sporting