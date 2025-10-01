Champions League Napoli-Sporting Lisbona 2-1 | decide la doppietta di Hojlund

Il Napoli supera al ‘Maradona’ per 2-1 lo Sporting Lisbona nella gara valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Rete di Hojlund al 36? su assist di De Bruyne, pareggio di Suarez al 62 su rigore e raddoppio firmato ancora da Hojlund al 79?. “L’inizio della stagione di Champions è stato difficile e abbiamo perso anche domenica scorsa col Milan. Dovevamo dimostrare il nostro carattere. Abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo, complimenti alla squadra”. Così a Sky Sport Rasmus Hojlund, artefice del successo del Napoli sullo Sporting Lisbona con una doppietta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: decide la doppietta di Hojlund

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Qarabag da sogno: gli azeri sono la grande sorpresa della Champions League! Vittoria da sogno contro il Copenaghen, 2-0 firmato da Zoubir e Addai, e Qarabag clamorosamente a punteggio pieno dopo due giornate Una partenza al limite dell’impronost - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, le formazioni ufficiali di @FCBarcelona-@PSG_inside - X Vai su X

Live Napoli-Sporting 1-1: il pareggio di Suarez: entrano Neres e Lang - Al Maradona partita importante per i padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare tra campionato e Champions. Scrive ilmattino.it

Champions League: il Napoli fa festa con lo Sporting Lisbona (2 a 1) e tra Villarreal e Juve è 2-2 - 2: altro pareggio bianconero All'Estadio de la Cerámica la partita termina in parità 2- Riporta msn.com