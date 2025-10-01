Champions League la classifica aggiornata | l’Inter al terzo posto a punteggio pieno
Champions League, la classifica aggiornata del girone unico della competizione europea con la posizione dell’Inter. I dettagli. Arrivano i risultati mancanti dalla serata di Champions League, con l’ Inter che si conferma protagonista indiscussa del turno. I nerazzurri, infatti, hanno centrato una vittoria importante, mantenendo il loro posto tra le squadre a punteggio pieno. Ma non è tutto: la serata è stata ricca di sorprese e prestazioni eccellenti. L’Atletico Madrid ha dominato l’Eintracht Francoforte con un 5-1, mentre il Bodo Glimt ha fermato il Tottenham sul 2-2. Il Chelsea ha superato 1-0 il Benfica, stesso sorprendente risultato per il Galatasaray contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com
Champions League, la classifica aggiornata: comanda il Real, primi 3 punti dell'Atalanta - 1 il Club Brugge e si porta così a 3 punti: primo sorriso della Dea alla guida di Ivan Juric. Segnala tuttomercatoweb.com
Champions League, la classifica aggiornata dopo l'avvio della seconda giornata - In Champions League, tante partite con molti gol e colpi di scena, e alcuni risultati inaspettati cambiano le classifiche. Riporta tuttojuve.com