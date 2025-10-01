Champions League Inter-Slavia Praga 3-0 | 5 aspetti chiave della vittoria europea
L’ Inter conferma il momento positivo con un successo importante in Champions League, superando lo Slavia Praga a San Siro. La doppietta di Lautaro Martínez e il gol di Dumfries regalano a Chivu tre punti fondamentali, aumentando fiducia e consapevolezza in vista delle prossime sfide. Il calendario finora è stato favorevole, ma sarà essenziale proseguire con le vittorie per mantenere continuità e serenità. Il match contro i cechi, però, ha già fornito indicazioni preziose sullo stato di forma della squadra e sul percorso europeo. Inter in crescita sotto Chivu. Cristian Chivu ha ridato slancio all’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
