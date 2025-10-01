Champions League Inter salgono i ricavi minimi del club nerazzurro | già raggiunta questa cifra

Champions League Inter, tutti i numeri del club nerazzurro per i ricavi derivati dalla massima competizione europea. I dettagli. La Champions League 202526 si sta rivelando una fonte significativa di ricavi per l’ Inter, che ha visto i suoi introiti crescere grazie ai risultati sportivi positivi ottenuti nelle prime giornate della League Phase. Le vittorie contro Ajax e Slavia Praga, arrivate nelle prime due giornate della fase a gironi, hanno portato ciascuna 2,1 milioni di euro nelle casse nerazzurre, facendo salire il totale dei ricavi minimi a 55 milioni di euro. Una cifra che continua a crescere, confermando la solidità economica della società, con una previsione di ulteriori aumenti in caso di proseguimento del cammino in Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

